(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDomani 16 settembre si alza sipario sulladelin programma per tutto il weekend a San, piccolo e grazioso paeseprovincia di Benevento che custodisce immutata l’importanza del territorio e delle sue antiche tradizioni. Simbolo del paese è appunto il “Regina”: il nome di questa autoctona e pregiata cultivar di, esclusivaterra di San, deriva la sua origine da un fatto storico che risale al XVIII secolo d.C. legato ad un noto e rinomato personaggio sanlupese dell’epoca, Achille Jacobelli. Si narra, infatti, che costui fosse un cavaliere frequentante la corte di Ferdinando II di Borbone, oltre che uomo ...

... storica firma della testata, ha 52 anni ed è nato aMarzano diSiuseppe (Taranto). Cosimo ... A Mimmo Mazza augura in bocca alper il prestigioso incarico'. arussi Mazza Guarda la gallery ...... i sindaci dei comuni limitrofi Stefano Marcolini di Roverè Veronese, Luciano Alberti diMauro ... ora però ci attendiamo azioni concrete che permettano un reale contenimento delper porre fine ...... anche il prefetto Daniela, il vescovo Adriano Cevolotto, il questore Ivo Morelli, il consigliere provinciale Paolo Maloberti, i sindaci di Podenzano (Alessandro Piva) eGiorgio Donatella ...... BorgoNicola. Tra discariche a cielo aperto e palazzina pericolante Attualità [ 14/09/2023 ] A ... in bocca alanche ai portafogli Attualità Ricerca per: Home Cronaca Stalking e minacce di ...

A San Lupo al via la 'Sagra del Fagiolo della Regina' anteprima24.it

San Lupo (Bn) – Alla Sagra del Fagiolo della Regina gli ‘Ars Nova ... Irpinia24

TREIA Lupi a Treia fanno razzia di capre a ridosso del centro storico. L’allarme è lanciato da Francesco Cippitelli, già dipendente dell’azienda agricola ...Tra le autorità militari e civili intervenute, anche il prefetto Daniela Lupo, il vescovo Adriano Cevolotto, il questore Ivo Morelli, il consigliere provinciale Paolo Maloberti, i sindaci di Podenzano ...L’Italia protegge il numero maggiore di specie e habitat a rischio del contesto euromediterraneo, e la natura che proteggiamo è un asset riconosciuto per promuovere il turismo, la cultura e il paesagg ...