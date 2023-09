A Lampedusa proseguono gli sbarchi e resta alta la tensione La Croce rossa | “Siamo provati dalla situazione ma non ci arrendiamo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 settembre 2023)mezzanotte sono già dieci gli, per un totale di 230 persone partiteTunisia, registrati a. Secondo quanto si apprende al momento nell’hotspot si contano 4.494 migranti tra cui 309 minori non accompagnati, a fronte di una capienza di circa 400 posti. Sovraffollamento che sta continuando ad esasperare gli abitanti dell’isola e soprattutto gli ospiti della struttura che continuano a protestare sui moli, guardati a vista dalle forze dell’ordine. Leggi anche: Migranti, l’hotspot dell’isola siciliana è al collasso. AgliUn’emergenza senza fine per la quale anche oggi sono previsti trasferimenti verso il resto della Sicilia con 500 persone che saranno imbarcate su una nave militare diretta a Catania e altre 700 sul ...