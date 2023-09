A fuoco una baracca in periferia | proprietario salvo per miracolo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino nella giornata odierna sono intervenuti a contrada Bagnoli, alladella città, per un incendio che ha interessato unain legno e lamiere contenente legna e attrezzi agricoli, adiacente all’abitazione del. Il pronto intervento di due squadre dalla sede centrale di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che si propagassero alla vicina abitazione. Ilun uomo del posto, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. Sul posto volanti della Polizia di Stato e i Carabinieri di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

