A che punto sono gli USA con la regolamentazione dell’AI

(Di venerdì 15 settembre 2023) La storia della legislazione sull’intelligenza artificiale sconta sempre un grande gap quando si parla dell’Unione Europea da un lato e degli Stati Uniti dall’altro. Nel primo caso, i primi prodotti basati sull’intelligenza artificiale che riguardavano il riconoscimento biometrico avevano dato un input alle istituzioni comunitarie per riflettere sulle applicazioni pubbliche di queste tecnologie. Per questo, l’AI Act era già sul tavolo, ben prima della sua approvazione in questo anno che – daldi vista delle aziende – è stato caratterizzato dall’esplosione di prodotti come ChatGPT che si basano sull’intelligenza artificiale generativa. Ovviamente, in corso d’opera queste novitàstate prese in considerazione e hanno portato alla formulazione di una proposta normativa organica che ha visto la luce il 14 giugno 2023. Negli Stati Uniti, invece, ...