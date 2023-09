A che ora Inter-Milan? Calendario | programma | orario d’inizio | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) La Serie A 2023/2024 dopo la lunga sosta di due settimane, è pronta nuovamente a tornare in campo. La venti squadre scenderanno sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola, per regalare spettacolo, gol ed emozioni. Tante le sfideessantissime e, a spiccare, ce n’è una in particolare: si tratta di. Il derby dio vedrà dunque affrontarsi le due compagini: l’undici allenato da Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli, sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00. Entrambe le formazioni si trovano in cima alla classifica. La Beneamata ha ottenuto 9 punti nelle prime tre giornate: bottino pieno e zero gol subiti. Sono stati fatti fuori il Monza, il Cagliari e la Fiorentina: grandissima solidità difensiva per gli uomini di Inzaghi. Anche ilha guadagnato 9 punti su 9 ...