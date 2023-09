3D e realtà aumentata | le nuove frontiere per il business sportivo grazie ai fantasy game

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 settembre 2023) Prendi il collezionismo, collegalo al 3D e allae ti ritrovi un concentrato di tecnologia in grado di solleticare l'interesse dei tifosi. Di tutto il mondo, perché ad avere l'intuizione è stata Sorare, startup francese fondata nel 2018 da Nicolas Julia e Adrien Montfort che si sta facendo largo tra i supporter di calcio, basket NBA e baseball MLB, con una serie di giochi basati sulla carte digitali degli atleti in forza alle oltre 300 società sportive che hanno fornito aderito al progetto. Il concetto è semplice quanto redditizio, perché cavalca la passione dei fan e la loro volontà di partecipare attivamente alle sorti del proprio club, e mette in palio premi come biglietti per assistere alle partite, prodotti ufficiali e incontri con i giocatori. Partendo da una declinazione del fantacalcio, con la ...