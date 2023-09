16enne folgorata nella vasca | il caricabatterie del telefono non era a norma

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per la morte di Maria Antonietta Cutillo, di Montefalcione, in provincia di Avellino, sono indagati cinque imprenditori, di cui quattro cinesi

Lo scorso 2 maggio, la ragazza stava caricando il proprio cellulare mentre era in videochiamata con una sua amica quando il dispositivo è caduto in acqua. La ragazza aveva sentito Maria Antonietta urlare il suo nome prima di morire. Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne di Montefalcione, in provincia di Avellino, non sarebbe morta fulminata nella vasca da bagno. Il decesso della ragazza è oggetto di inchiesta per omicidio colposo. Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del Tribunale di Avellino.

Per la morte di Maria Antonietta Cutillo, di Montefalcione, in provincia di Avellino, sono indagati cinque imprenditori, di cui quattro cinesi ...La morte di Maria Antonietta Cutillo provocata da un caricabatterie difettoso di provenienza cinese. La svolta con il coinvolgimento di 5 persone ...Cinque indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 16enne di Monfalcone, in provincia di Avellino, fulminata nella vasca da bagno lo scorso maggio. La ragazzina era al telefono con un’amica ...