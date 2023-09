Zucchero – Sugar Fornaciari in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023

arriva per la prima volta al cinema con il film documentario "Fornaciari" di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano . La pellicola sarà presentata in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre e sarà ...Fornaciari: il documentario Il film documentario raccontaFornaciari attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono , Sting , Brian May , Paul Young , ...il cantante a cui la Festa del Cinema di Roma affida la colonna sonora della propria diciottesima edizione: il film documentarioFornaciari, di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre e svelerà, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati del cantante, ...Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2023 . Il film ...

“ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” in anteprima alla Festa – Fondazione Cinema per Roma Fondazione Cinema per Roma

In uscita a ottobre nei cinema “Zucchero - Sugar Fornaciari” Rockol.it

Zucchero arriva per la prima volta al cinema con il film documentario “Zucchero - Sugar Fornaciari” di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. La pellicola sarà presentata in anteprima alla diciot ...Zucchero “Sugar” Fornaciari arriva per la prima volta al cinema con il film documentario Zucchero – Sugar Fornaciari, di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il film documentario, che sarà ...Zucchero - Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre alla 18/a edizione della Festa del Cinema di Roma 18-29 ottobre. (ANSA) ...