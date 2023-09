Zoro boccia la segreteria Schlein | “Con diritti civili e fascismo non diventi credibile presso la classe operaia”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Diego Bianchi in artedice di sognare un governo che si vanti dei numeri degli sbarchi. Tuttavia anziché essere contento del fatto che gli sbarchi si susseguono a Lampedusa e altrove in Italia,non si tira indietro quando Lilli Gruber le chiede di commentare la situazione “disperata” di Lampedusa. “Al governo piace l’Europa che alza i muri contri i migranti. Mi ricordo il decreto Cutro e la caccia agli scafisti: ulteriore promessa”. Ma il suo sogno quale sarebbe? “Sogno – afferma– un governo che vanta il numero degli sbarchi perché dai migranti si trae beneficio…”. Nessuna novità: è da sempre la linea della sinistra. Mane ha anche per Ellye i suoi primi sei mesi da segretaria del Pd. Che così commenta: “Come passa il tempo quando ci si diverte”. Dunque la nuova leader ...