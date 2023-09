X Factor 2023 | si comincia | stasera su Sky Uno e NOW la prima puntata delle Audition

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 settembre 2023) Al viasu Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, X, la nuova stagione del talent musicale che riporta Morgan in giuria. Tutto è pronto dalle parti di X, nuova edizione del talent che debuttasu Sky Uno inserata. I concorrenti dovranno come sempre superare diverse fasi - sioggi con ladi- per arrivare ai Live e poi, a dicembre, alla finale. La giuria X, show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, che quest'anno giunge alla settima partecipazione nello show, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. E a ...