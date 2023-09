X Factor 2023 | il talent show edizione 17 torna su Sky e in streaming su NOW

Sta per partire X: ecco come guardarlo in streaming a soli 6,99 euro al mese con il pass Entertainment di ...Morgan è stato confermato giudice di Xda Sky dopo gli insulti omofobi a Selinunte, rivolti a uno spettatore ('fr.. di m..'), durante un concerto in onore di Franco Battiato. Ma rinuncerà a metà del cachet a favore di Casa ...Condividi su: X, incominciano le Audition. C'è grande attesa per la diciassettesima edizione del programma musicale di successo che quest'anno vede diverse novità. Alla conduzione c'è ancora Francesca ...: ecco tutte le novità in previsione per la nuova stagione I giudici di X: un'ottima squadra X: quali sono le novità che ci dobbiamo aspettare dal programma Se ...

X Factor abbraccia Morgan: “Sarà ai live, le sue scuse sono sincere”. Francesca Michielin assente in conferen… La Stampa

X Factor 2023, Morgan confermato tra giudici: quando inizia, tutte le news Adnkronos

Più ricavi ma meno margini a causa del rincaro delle materie prime per Factor Holding (Fh), il grande gruppo alimentare controllato dalla famiglia Nissim, presieduto dalla ...Da giovedì 14 settembre torna X Factor' con un'edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del giudice Morgan ...Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW la musica torna al centro, sul palco di X Factor 2023. A portarla, le tantissime proposte e i sogni degli artisti che hanno affollato le Audition c ...