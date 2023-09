WWE | La compagnia perde i diritti di alcuni video di Brock Lesnar

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nonostante la sua recente sconfitta di SummerSlam contro Cody Rhodes,riesce ancora a far parlare di sé. Anche dal punto di vista contrattuale quello diè un discorso sempre presente al centro dell’attenzione. Sapendo ciò, sembrerebbero essere state fatte cune modifiche agli accordi trae la WWE. Viene riportato tramite l’account X di BWE che la WWE non possiede più iriguardodi. Nello specifico viene definito che, se la ripresa non è stata effettuata da una telecamera della WWE, allora lanon hadi fare circolare il. “La WWE non ha più alcun controllo su foto edi ...

Dove vedere Payback Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, Payback è disponibile (come tutti i PLE della) in esclusiva sulNetwork .La leggenda del wrestilng, che si è fatto conoscere al grande pubblico dopo Rocky 3, è stato uomo simbolo degli anni '80 e '90 infino all'approdo in Wcw (larivale all'epoca) e farà 70 ..."Con la leadership di Nick (Khan, CEO della) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono certa che lasia nelle migliori condizioni per continuare a fornire contenuti ...Dove vedere Payback Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, Payback è disponibile (come tutti i PLE della) in esclusiva sulNetwork .

CM Punk in WWE dopo la fusione con la UFC A rispondere è Nick ... World Wrestling

Nasce TKO: conclusa la fusione WWE-UFC Tuttowrestling

A questo punto però, una sua vittoria effettivamente per la riconquista della cintura è stata messa in discussione dal fatto che, secondo Fightful Select con trascrizione di Wrestling News, Jade ...Stephanie McMahon si è dimessa dalla sua posizione di co-CEO della WWE lo scorso gennaio e da allora non vi sono mai state voci su un suo possibile ritorno nella compagnia. Ora però le cose sono cambi ...L'attuale situazione di Edge in WWE resta un'incongnita, ma recenti segnalazioni sembrerebbero suggerire che il canadese stia prendendo definitivamente le distanze dalla compagnia di Stamford. I match ...