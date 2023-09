Wta San Diego 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 14 settembre

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilcon glie l’didel Wta 500 di San. per quanto riguarda la giornata di14. E’ tempo di quarti di finale in California e si parte alle 20.30 con la sfida tra Potapova e Kenin. Più tardi toccherà alla seconda favorita del seeding, Caroline Garcia, contro la beniamina di casa Collins, mentre in serata spazio al big match tra Haddad Maia e Krejcikova. A chiudere il, infine, Maria Sakkari opposta alla qualificata Navarro. Di seguito, glie le informazioni sulle partite di oggi. BARNES STADIUM Dalle 20.30 – Potapova vs Kenin Non prima delle 22.00 – Collins vs (2) Garcia Non prima delle 02.30 – (7) Haddad Maia vs (4) Krejcikova A seguire – (3) ...

Collins, Stephens e Kenin vincono in due set, la lettone e la brasiliana sconfiggono Alexandrova e Fernandez Sfide di primo turno completate all'Diego Open, torneo500, e tabellone allineato così agli ottavi di finale. Tra i risultati arrivati nella notte italiana spiccano le vittorie in tre set di Jelena Ostapenko contro la testa di ...

WTA San Diego, Ostapenko e Haddad Maia vincono lottando. Passano tutte le americane Ubitennis

Tennis: WTA San Diego, l'azzurra Paolini ko al primo turno RaiNews

È terminata poco fa la seconda giornata del WTA 500 di San Diego. Tra la serata di ieri e la notte italiane si sono disputate le ultime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di c ...Otto giorni dopo l'eliminazione - senza appello - agli ottavi dello Us Open per mano della romena Cirstea, Belinda Bencic (Wta 15) trova un'altra giornata negativa. A San Diego (Wta 500), la sangalles ...Vittorie in tre set per Kalinina su Pliskova e per Potapova su Parks. Sconfitta all’esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich ...