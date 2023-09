WTA Osaka 2023 | Wang Xinyu e Zhu Lin approdano ai quarti di finale Caldo asfissiante in Giappone

(Di giovedì 14 settembre 2023) Andati in archivio gli ultimi quattro ottavi didel WTA di. Sul rovente cementose, le alte temperature hanno messo a dura prova le giocatrici, costrette a stringere i denti. I ventilatori a fondo campo sono stati un po’ l’emblema del darsi agonistico odierno. Parlando dei risultati, nel confronto Cina-sono state le tenniste cinesi a imporsi.(n.39 del mondo) ha fatto valere il peso dei suoi colpi e della propria classifica per battere per 6-4 6-2 la nipponica Himeno Sakatsume (n.184 WTA), nonostante al termine della prima frazione sia stata costretta a chiamare il MTO per giramenti di testa a causa del gran. Tre set, invece, sono serviti a Zhu Lin (n.35 del ranking) per avere la meglio di Moyuka Uchijima (n.174 del ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di venerdì 15 settembre . Al via i quarti di finale in Giappone, dove sono rimaste in corsa tre teste di serie. Due di queste si affronteranno (Wang e Putintseva),...In archivio la prima metà dei match di secondo turno del250 di2023 , di scena sul cemento giapponese. A prendersi la scena nella giornata odierna è stata la padrona di casa Mai Hontama , che ha superato con un doppio 6 - 3 l'argentina Podoroska, ...La wild card accede agli ottavi. Vincono tutte le altre teste di serie, mentre continua la favola della diciannovenne Krueger È tempo di ottavi al Japan Women's Open Tennis di. Il torneo500, che già nel primo turno aveva visto cadere numerose teste di serie, al secondo perde la ventiseienne argentina Nadia Podoroska, testa di serie numero 5 del seeding nipponico. ...L'avventura addelle tenniste svizzere non stata delle pi fortunate. Dopo Viktorija Golubic (107), anche Jil Teichmann (138) stata eliminata al primo turno del250 giapponese, superata dalla cinese ...

WTA Osaka 2023: Putintseva elimina Savinykh e vola ai quarti. Eliminata Podoroska OA Sport

WTA Osaka: da Maria a Fruhvirtova, cadono le prime teste di serie Ubitennis

No.1 seed Zhu Lin required three sets to defeat wild card Moyuka Uchijima in the second round of the Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships.There are three matches on tap for the round of 16 and the quarterfinals in the WTA Osaka, Japan Women Singles 2023 today, with the top match pitting world No. 35 Lin Zhu against No. 174 Moyuka ...Despina Papamichail, Greece, and Fernanda Contreras, Mexico, def. Natela Dzalamidze and Sofya Lansere, Russia, 6-2, 7-5.