What? | Giorgia Meloni gela Bruno Vespa | le bastano tre parole

(Di giovedì 14 settembre 2023) "E la vita privata?".intervistaa Porta a porta, su Rai 1, e la premier (in studio per presentare il libro di Alessandro Sallusti La versione di) risponde in maniera secca e lapidaria alla domanda del giornalista: "vita privata?". Che per non mastica l'inglese formale e nemmeno lo slang, sta a significare: quale vita privata? La presidente del Consiglio, fin da giovanissima, è una "secchiona", come ha confermato lei stessa e come sostiene chi le è vicino ogni giorno, dagli esordi in Alleanza nazionale fino all'approdo a Palazzo Chigi. Figurarsi oggi, con un'agenda politica fittissima e dossier "da mettersi le mani nei capelli" che fanno impallidire le tensioni da esordiente quando doveva preparare per tutta la notte una sua intervista ...

