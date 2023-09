West Ham United vs Manchester City – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 settembre 2023) Due squadre imbattute in Premier League, attualmente tra le prime quattro, si affrontano sabato 16 settembre pomeriggio al London Stadium: ilHamospita i campioni in carica del. Mentre gli Hammers cercheranno di vincere la quarta partita consecutiva in campionato per la prima volta in quasi due anni, i Citizens cercheranno di preservare il loro inizio al 100% nella massima serie e di mantenere la loro posizione in cima alla classifica. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 16 Anteprima della partitaHamvsa che punto sono le due squadreHam ...