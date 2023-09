“Vuole il Napoli a vita” | le parole dell’agente dell’azzurro fanno felici i tifosi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il giocatore è sempre più convinto di volersi legare ai partenopei per tante altre stagioni, grande il rapporto con la tifoseria L’estate di calciomercato delè passata molto anche e sopratutto dai rinnovi di contratto. Da quelli difficili per importanza del giocatore e difficoltà nella trattativa come Osimhen o da quelli semplici perché già convinti da tempo come Di Lorenzo. Secondo Tutto Mercato Web, Matteo Politano potrebbe seguire la stessa strada del capitano azzurro. Politano infatti con ilha trovato la sua dimensione perfetta. Lanciato in Serie A da Eusebio Di Francesco con il Sassuolo, l’attaccante è prima passato all’Inter dove però non ha inciso al meglio e poi si è trasferito al. Con i partenopei ha vinto uno scudetto e il rapporto che ha trovato con la tifoseria e con la città è ...

Vorrebbe legarsi ala vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città. Il ragazzo è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente ...Si sente una parte importante di questo. E in Nazionale è maggiormente felice per l'arrivo di Spalletti, conosce il suo calcio e per lui è tutto più facile. Farà di tutto per mettere il ct ...Torna aproprio un attimo prima che la famiglia, per evitare il fallimento, decida di ... Ma il progetto di Michele è diverso, lui nonvendere né fallire, luirilanciare la Parthenope.Prima la Juventus, poi, a cascata, tutte le altre: dae Inter, fino ad arrivare, tra le altre, a Milan, Lazio, Atalanta e Sassuolo. Proprio con gli emiliani, peraltro, la startup ha stipulato ...

L'agente di Politano ha parlato del suo rinnovo con il Napoli, ancora in fase embrionale: le sue dichiarazioni non chiudono la porta all'accordo ...L'oro degli azzurri è nel reparto offensivo. È un terzetto esplosivo: Garcia sarà chiamato alla prova del nove ...