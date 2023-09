Vuelta | Evenepoel vince 18a tappa e Kuss resta leader

Va a nbsp;Remco, del team Soudal Quick - Step, la vittoria della 18ª tappa della2023. Il belga ha preceduto l'italiano Damiano Caruso. In classifica generale, guida sempre Sepp Kuss, del team Jumbo -...Il belga stacca Caruso di 4'44'' Remcovince la 18/a tappa delladi Spagna, 179 km con partenza da Pola de Allande e arrivo a Puerto de La Cruz de Linares. Il belga della Soudal Quick Step si impone con 4'44" di vantaggio ...REMCOvoto 10 Era il vincitore annunciato di oggi, perché la tappa era praticamente ... un gran secondo posto per l'esperto siciliano che dunque può archiviare questacon un acuto ...... mentre nella top ten di giornata si rivede Egan Bernal, andato in avanscoperta dopo unapassata nelle retrovie. Le pagelle della tappa 18: i top. REMCO10. Dire quello che vi pare, ...

Partenza da Pola de Allande, arrivo a La Cruz de Linares dopo 179 km: la diciottesima tappa della Vuelta a España 2023, con un nuovo arrivo in salita, viene vinta dal belga Remco Evenepoel, alfiere de ...Remco Evenepoel ha vinto la 18/a tappa della Vuelta, arrivo in salita inedito a Puerto de la Cruz de Linares (179 km). Per il 23enne belga della Soudal-Quick Step, che si è assicurato… Leggi ...Remco Evenepoel firma in solitaria la 18. tappa della Vuelta e si assicura la maglia di miglior scalatore - L’americano guadagna 9’’ al danese Jonas Vingegaard e vede sempre più vicino il successo fin ...