Vuelta Espana 2023 | Remco fa tris | Sepp vede Madrid più vicina

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il belgaEvenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto per distacco, in modo decisamente enfatico, la diciottesima tappa della 78ma, la cavalcata asturiana di 179 chilometri che ha portato i corridori da Pola de Allande a La Cruz de Limares, comprendente ben 4.500 metri di dislivello e cinque GPM. Il campione del mondo a cronometro ha preceduto di 4’44” sul traguardo un caparbio Damiano Caruso (Bahrain Victorious) con il danese Andreas Kron (Lotto Dstny) terzo a 5’10”. Un solo piccolo ma significativo aggiustamento in classifica generale conKuss (Jumbo Visma) che ha allungato sul compagno di squadra, il danese Jonas Vingegaard, portando il suo vantaggio a 17”. Lo sloveno Primoz Roglic completa la trinità giallonera, confermandosi terzo a 1’08” dal corridore di Durango. Nulla di fatto nella lotta ...

Queste le parole del ciclista della Bahrain Victorius Damiano Caruso dopo il secondo posto nella diciottesima tappa dellaa España 2023, la Pola de Allande - La Cruz de Linares di 179 ...La2023 si avvicina sempre più al suo gran finale. Oggi va in scena la diciottesima tappa , da Pola de Allande a La Cruz de Linares dopo 178,9 chilometri che si chiuderanno con la doppia ...Una graduatoria che vede Roglic rafforzare la sua terza posizione , ben consapevole, però, che per ribaltare lagli servirà un'autentica impresa. Quella che Vingegaard potrebbe anche ......1 km Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km Dove vederea España ...

Quando si è trattato di giocarsi il secondo posto con Andreas Kron e Max Poole, è stato lui a prendere il largo e piazzarsi secondo nella 18^ tappa della Vuelta a España. Parliamo di Damiano Caruso, ...Nel gruppo degli uomini di alta classifica la Jumbo ha giocato sulla difensiva, con Vingegaard che ha fatto da gregario a Kuss per poi sfilarsi nel finale. L'americano ha così aumentato il suo ...Terza vittoria in questa edizione della corsa a tappe spagnola e cinquantesima complessiva in carriera per Remco Evenepoel. Il belga della Soudal Quick Step, campione del mondo nel 2022, ha vinto per ...