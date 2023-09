Vuelta | altro capolavoro di Evenepoel Kuss consolida la leadership

(Di giovedì 14 settembre 2023) Remcopiazza la sua terza vittoria allatagliando in solitaria il traguardo di La Cruz de Linares. Secondo Caruso.sempre più leader. Dopo il crollo sul Tourmalet,ha deciso di prendersi la scena alladando spettacolo e in questa diciottesima tappa è arrivato il tris. Il belga è andato a conquistare la vittoria solitaria sul traguardo di La Cruz de Lineares con Caruso che si è dovuto accontentare della seconda posizione. La gioia didopo la vittoria – Notizie.com – © AnsaTra i migliori qualche scaramuccia tra Ayuso e Landa. Tentativi che hanno permesso adi guadagnare qualche secondo su Vingegaard, leggermente in difficoltà, ed arrivare a sabato con un leggero margine in ottica di vittoria finale. Il resoconto della ...

Un epilogo davvero particolare nel giorno in cui Evenepoel ha dato unsaggio del suo immenso ... Remco centra la terza vittoria di tappa in questa, che sebbene resterà indelebile per la ...Ultimo tappone di montagna con 5 GPM. Kuss, Vingegaard e Roglic della Jumbo - Visma che si giocheranno la maglia ...Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e moltoancora.Primoz Roglic vince la diciassettesima tappa della2023 . Ancora dominio della Jumbo Visma, che mette a segno unstorico tris. Solita corsa di attesa dei calabroni, che fanno scappare Evenepoel per poi risalire prima del Angliru ...

Madrid, 14 set. – (Adnkronos) – Evenepoel vince la 18/a tappa della Vuelta di Spagna, 179 km con partenza da Pola de Allande e arrivo a Puerto de La Cruz de Linares. Il belga della Soudal Quick Step s ...Non contenti di occupare le prime tre posizioni in classifica generale con Sepp Kuss, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, gli insaziabili calabroni della Jumbo-Visma oggi hanno replicato sull’Angliru, c ...Alle spalle del belga, c’è l’italiano Caruso: “Sono contento, stare dietro al belga è un po’ come inseguire uno scooter” ...