Vuelta a España 2023 | Mikel Landa | “Ho provato a staccare Ayuso | ma lui è stato bravo a rimanermi attaccato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Altra buona giornata in casa Bahrain-Victorious alla: nella diciottesima tappa è arrivato il secondo posto di Damiano Caruso e una conferma perdopo l’Angliru: lo spagnolo haanche oggi e ha perso soli tre secondi da Juan, tenendo aperto anche il discorso relativo al quarto posto della classifica generale: il ritardo ora è di 19 secondi. Queste le dichiarazioni al traguardo del corridore di Murgia: “Volevo riuscire a guadagnare qualcosa sucon quell’attacco, ma lui èa ruota dopo l’accelerazione e non ho ricevuto nessuna collaborazione. “A quel punto ho cercato di perdere meno terreno possibile al traguardo finale per ...