Vuelta a España 2023 | il borsino della tappa di oggi Evenepoel può riprovarci | ma la Jumbo è in agguato

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lasi avvia ormai allo “sprint conclusivo”. Superata la temutadell’Angliru, il percorso propone una nuovadurissima, con cinque salite da affrontare ed un finale estremamente impegnativo. Il Puerto de San Lorenzo (10 km all’ 8.5%) posto a metà percorso sarà il primo vero ostacolo, ma a fare la differenza saranno le due ascese sugli 8.3 km all’8.6% del Puerto de la Cruz de Linares e forse anche la discesa che le divide. Per quanto accaduto ieri, la frazione odierna sembra destinata a premiere una fuga da lontano, con lache potrebbe prendersi una giornata più tranquilla. Se le energie “sprecate”non saranno state troppe, il grande favorito potrebbe essere Remco, che può andare anche alla caccia dei ...

Una graduatoria che vede Roglic rafforzare la sua terza posizione , ben consapevole, però, che per ribaltare lagli servirà un'autentica impresa. Quella che Vingegaard potrebbe anche ...Condividi su: I protagonisti delle due ruote ritornano in gara con il terzo GT stagionale. La2023 si disputa da sabato 26 agosto fino domenica 17 settembre con 21 tappe complessive. Il percorso è ricco di grandi montagne e presenta una cronosquadre e una cronometro individuale ...DICIASSETTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA2023: IL CALENDARIO COMPLETO2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORARI, TV E STREAMING " La partenza della ...Chiude secondo in una tappa dove avrebbe anche potuto sperare nel colpaccio, ma lo strano canovaccio di questarende praticamente ogni intenzione di abbattere il dominio del team olandese ...

Ordine d'arrivo Vuelta a España 2023, tappa di oggi: Rui Costa vince in volata. Fuga da lontano, Evenepoel recupera 3' OA Sport