Vuelta a España 2023 | Evenepoel fa tris davanti a Caruso! Vingegaard fa il gregario e scorta Kuss verso il trionfo

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) La crisi del Tourmalet è già alle spalle, Remcocontinua a macinare vittorie su vittorie, da vero fuoriclasse. Il campione belga trova un altro numero da campione: la stella della Soudal-QuickStep va di nuovo all’attacco e trova il successo numero tre in questasul traguardo di La Cruz de Linares. Per lui anche l’ufficialità della maglia di miglior scalatore arrivata dopo diciotto tappe. Resta in Maglia Rossa Seppche continua a sognareMadrid. Scenario classico, con un drappello che si è formato nella prima fase di gara. All’attacco Remco(Soudal – Quick Step), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Julien Bernard (Lidl – Trek), Lewis Askey e Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Nico Denz ...