Vuelta 2023 | risultati e classifica diciottesima tappa | ordine di arrivo | ancora un acuto di Evenepoel

(Di giovedì 14 settembre 2023) Remcoha vinto anche ladella, ecco di seguito icon lae l’didella frazione con partenza da Pola de Allande ea La Cruz de Linares dopo 179 km. Nuovo ruggito per il belga, che con la terza vittoria in questa corsa iberica prova a mettere alle spalle quel giorno che lo ha fatto saltare ingenerale. Il fuoriclasse della Soudal-Quickstep vince da favorito e blinda lascalatori. Di seguito ecco la top-10 odierna.DIRemco...

Ultimo tappone di montagna con 5 GPM. Kuss, Vingegaard e Roglic della Jumbo - Visma che si giocheranno la maglia ...DICIOTTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORARI, TV E STREAMING " La partenza dal ...La giornata di oggi, giovedì 14 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra Canada e Svezia, non prima delle 15. Prosegue anche la, che si avvicina alla sua conclusione. Da segnalare anche gli Europei di volley, con l'Italia che sfiderà la Francia. Proseguono anche i tornei femminili di San Diego , 500, e Osaka , 250, ...Una graduatoria che vede Roglic rafforzare la sua terza posizione , ben consapevole, però, che per ribaltare lagli servirà un'autentica impresa. Quella che Vingegaard potrebbe anche ...

Vuelta 2023, tappa 17: vince Roglic. Ancora tris Jumbo-Visma. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso tiene la ruota di Evenepoel, ci crede! OA Sport

Jerome Pineau durissimo contro la Jumbo-Visma vista in questa stagione. La vittoria al Giro con Roglic, al Tour con Vingegaard e l’attuale situazione alla Vuelta con tre uomini nelle prime tre posizio ...Vuelta di Spagna - Sepp Kuss fa un po' di ironia: "Spero che Roglic e Vingegaard restino con me oggi..." ...Siamo giunti alla diciottesima tappa della Vuelta a España 2023. Appuntamento oggi con la Pola de Allande-La Cruz de Linares, altro arrivo in salita che potrà cambiare le carte in tavola in chiave cla ...