Vuelta 2023 | diciottesima tappa Pola de Allande – La Cruz de Linares | percorso e altimetria

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ancora salite nelladellaa Espana, che propone i 178,9 chilometri con partenza dade Allende e arrivo a Lade. Un arrivo inedito per la corsa spagnola, che dopo tre GPM nella prima parte della giornata dovrà affrontare la doppia scalata al Puerto de Lade. La salita misura 8,3 km e ha una pendenza media dell’8,6%, con punte del 16% e la prima parte costantemente in doppia cifra. Il primo passaggio sul GPM avverrà a 25 km dall’arrivo, poi la discesa e gli 8 chilometri di fondovalle riporteranno all’inizio dell’ascesa in vetta alla quale stavolta sarà posto il traguardo.: ORARI, TV E STREAMING...

DICIOTTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORARI, TV E STREAMING " La partenza dal ...La giornata di oggi, giovedì 14 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra Canada e Svezia, non prima delle 15. Prosegue anche la, che si avvicina alla sua conclusione. Da segnalare anche gli Europei di volley, con l'Italia che sfiderà la Francia. Proseguono anche i tornei femminili di San Diego , 500, e Osaka , 250, ...Una graduatoria che vede Roglic rafforzare la sua terza posizione , ben consapevole, però, che per ribaltare lagli servirà un'autentica impresa. Quella che Vingegaard potrebbe anche ...Al traguardo, Landa è arrivato con Kuss mentre distacchi più alti hanno accumulato gli altri: ormai solo un catasclima sportivo può impedire che la squadra olandese vinca pure ladopo il Giro ...

Vuelta 2023, tappa 17: vince Roglic. Ancora tris Jumbo-Visma. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

VUELTA 2023. TRIONFO JUMBO SULL'ANGLIRU: 1° ROGLIC, 2° VINGEGAARD 3° KUSS TUTTOBICIWEB.it

La Vuelta a España 2023 si avvia ormai allo "sprint conclusivo". Superata la temuta tappa dell'Angliru, il percorso propone una nuova tappa durissima, con cinque salite da affrontare ed un finale estr ...Siamo giunti alla diciottesima tappa della Vuelta a España 2023. Appuntamento oggi con la Pola de Allande-La Cruz de Linares, altro arrivo in salita che potrà cambiare le carte in tavola in chiave cla ...Sepp Kuss non è un corridore arrivato per caso ai grandi risultati, semplicemente la Jumbo-Visma lo aveva utilizzato fino ad oggi come “gregario di lusso”, per portare Roglic e Vingegaard alla vittori ...