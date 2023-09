Vuelta 2023 | diciottesima tappa Pola de Allande – La Cruz de Linares oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di giovedì 14 settembre 2023) Laa Espanasi avvicina sempre più al suo gran finale.va in scena la, dadea Ladedopo 178,9 chilometri che si chiuderanno con la doppia scalata a una salita inedita per la corsa spagnola. Una delle ultime battaglie per la classifica generale, a pochi giorni dalla passerella finale di Madrid. Di seguito tutto quello che serve per seguire al meglio la frazione odierna.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV, TV E ...

Una graduatoria che vede Roglic rafforzare la sua terza posizione , ben consapevole, però, che per ribaltare lagli servirà un'autentica impresa. Quella che Vingegaard potrebbe anche ...Al traguardo, Landa è arrivato con Kuss mentre distacchi più alti hanno accumulato gli altri: ormai solo un catasclima sportivo può impedire che la squadra olandese vinca pure ladopo il Giro ...Sta comunicando e sta bene, date le circostanze si legge nel comunicato Nathan e' stato molto felice di apprendere che Jonas (Vingegaard, ndr) aveva vinto la tappa di martedi' alla, ed e' ...Primoz Roglic ha vinto la 17tappa dellacon arrivo in salita all'Angliru. Lo sloveno ha percorso gli ultimi 3 chilometri dell'ascesa finale in testa, con il compagno di squadra Jonas Vingegaard a ruota. A completare il (solito) ...

Vuelta 2023, tappa 17: vince Roglic. Ancora tris Jumbo-Visma. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

VUELTA 2023. TRIONFO JUMBO SULL'ANGLIRU: 1° ROGLIC, 2° VINGEGAARD 3° KUSS TUTTOBICIWEB.it

Il francese Remi Cavagna ha vinto la prima tappa del Giro di Slovacchia, la Kosice-Kosice di 172 chilometri. Il portacolori della Soudal Quick Step si è imposto per distacco anticipando l'etiope ...Siamo giunti alla diciottesima tappa della Vuelta a España 2023. Appuntamento oggi con la Pola de Allande-La Cruz de Linares, altro arrivo in salita che potrà cambiare le carte in tavola in chiave cla ...Ascolta L\'Articolo Primoz Roglic vince sull’Alto de l’Angliru la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2023: un’altra parata vincente della Jumbo-Visma con il successo dello sloveno davanti ...