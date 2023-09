Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo diciottesima tappa | Kuss sempre maglia rossa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ledellala, con partenza da Pola de Allande e arrivo a La Cruz de Linares,179 km con diverse salite che premiano ancora una volta Remco Evenepoel, giunto al terzo trionfo in questa edizione della corsa iberica nella quale è però naufragato rispetto alle ambizioni di classifica generale. Laresta Sepp, tripletta Jumbo-Visma nelle prime tre posizioni. Di seguito ecco le graduatorie. IN AGGIORNAMENTO(classifica a tempo) Sepp(Jumbo-Visma) 57h 18? 10? Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)+ 00? 08? Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01? 08? Juan Ayuso (UAE Emirates) ...

Ultimo tappone di montagna con 5 GPM. Kuss, Vingegaard e Roglic della Jumbo - Visma che si giocheranno la maglia. Una graduatoria che vede Roglic rafforzare la sua terza posizione, ben consapevole, però, che per ribaltare la classifica gli servirà un'autentica impresa. Quella che Vingegaard potrebbe anche...

