Vuelta 2023 18ª tappa | Caruso | “Contento del secondo posto | Evenepoel superiore”

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Sapevamo tutti che Remco era più forte tra quelli che erano entrati nella fuga e lo ha dimostrato. Ildi oggi vale tantissimo per me, sono soddisfatto di quello che ho fatto, è stato una buona giornata. Provare a seguire Remco è come seguire uno scooter, ma è difficile anche per altri corridori. Sono davvero”. Queste le parole del ciclista della Bahrain Victorius Damianodopo ilnella diciottesimadellaa España, la Pola de Allande – La Cruz de Linares di 179 chilometri. SportFace.

a soli 23 anni sono già 50 le vittorie del belga (13 nel), che stacca ad uno ad uno i ... Ormai libero da questioni legate alla classifica, Remco centra la terza vittoria di tappa in questa, ...E' proprio il campione in carica a scattare in solitario a circa 30 km dalla fine e ad andarsi a prendere di prepotenza il terzo successo di tappa di questa edizione della. Secondo un ottimo ...Domani 19a tappa, La Bañeza - Íscar di 177,5 chilometri dedicata ai velocisti. LA CRUZ DE LINARES (SPAGNA) - Remco Evenepoel trionfa in solitaria nella diciottesima tappa della, la Pola de Allande - La Cruz de Linares di 179 chilometri. Il belga, partito in fuga sin dall'inizio della tappa, è rimasto da solo a circa 30 chilometri dal traguardo: il capitano della ...Le classifiche dellaaggiornate dopo la diciottesima tappa , con partenza da Pola de Allande e arrivo a La Cruz de Linares, dopo 179 km con diverse salite che premiano ancora una volta Remco Evenepoel, giunto ...

Remco Evenepoel ha vinto la 18/a tappa della Vuelta, arrivo in salita inedito a Puerto de la Cruz de Linares (179 km). Per il 23enne belga della Soudal-Quick Step, che si è assicurato… Alle spalle del belga, c'è l'italiano Caruso: "Sono contento, stare dietro al belga è un po' come inseguire uno scooter" ...Alto de Angliru, 13 settembre 2023 – E' ancora dominio Jumbo Visma alla Vuelta di Spagna 2023. Tripletta sull'Angliru con successo di Primoz Roglic…