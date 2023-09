Von der Leyen traccia il sentiero obbligato per Meloni. Che però deve difendersi dall'assedio di Salvini

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tiepida, forse. Reticente, pure, almeno in parte. Ené così tiepida, né così reticente per evitare che le divergenze coi sovranisti emergessero chiaramente. E’ bastato, ad esempio, che Ursula ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

STRASBURGO. UrsulaLeyen è in una situazione di oggettiva difficoltà. La presidente della Commissione europea si trova schiacciata tra la domanda d'aiuto che arriva dall'Italia e dalle richieste di far ...... come da copyright di Matteo Salvini, in tutta evidenza quel che i leghisti vogliono terremotare è il feeling, già difficile di suo, tra Giorgia Meloni e UrsulaLeyen. Il gran vanto della ...Lo ha annunciato a Strasburgo la presidente della Commissione, UrsulaLeyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione davanti alla plenaria del Parlamento europeo. Le tre sfide europee ...STRASBURGO - Il sogno di una maggioranza in Europa di centrodestra è svanito. E a porre la pietra tombale è stato addirittura Manfred Weber , il capogruppo del Ppe che fino a poche settimane fa aveva ...

Ue, von der Leyen rivendica: "Fatto 90% programma". E arruola Mario Draghi per un report sulla competitività Adnkronos

Von der Leyen attacca la Cina sul mercato delle auto elettriche: “Usano pratiche commerciali sleali”. Incaric… La Stampa

Lo spettro di Draghi. La necessità delle alleanze con Socialisti e Macron. Gli elogi alla Bce. Ursula pronuncia un discorso cauto, attenta a non indispettire nessuno in vista di una sua probabile riel ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della relazione sullo stato dell’Unione del 2023, ha comunicato di aver chiesto all’ex presidente del Consiglio italiano, Mario ...Nel suo discorso annuale sulla situazione dell’Unione Europea, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha delineato le principali priorità e iniziative per l’anno a venire, rifl ...