Volley | Pre-olimpico Ecco le 14 azzurre per il torneo di Lodz

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dal 16 al 24 Italia impegnata in sei gare che valgono la qualificazione ROMA - La nazionale femminile è pronta per ildi qualificazione olimpica. Leoggi voleranno alla volta di, in Polonia, dove dal 16 al 24 settembre si disputeranno le sei sfide della Pool C che valgono il pass

... la RomaClub è scesa in campo, ospite della società S. Nilo nel Palazzetto dello Sport 'Saverio Coscia' di Grottaferrata, per il suo primo test- stagionale con la formazione delle Black ...La Consar Ravenna di Marco Bonitta al lavoro ormai da qualche settimana quasi al completo (manca e per fortuna Alessandro Bovolenta, perché impegnato agli Europei di) si prepara al primo test ......20 settembre " ore 19.45 " Savigliano (A3) " Palasport di Cuneo Sabato 23 settembre " ore 16.45 " VeroMonza (Superlega) " Monza Mercoledì 27 settembre " ore 16.45 - Modena(...Primo mese di- campionato e di allenamenti che sta per concludersi in casa L'Alba: la formazione di B2, dopo aver iniziato la preparazione lo scorso 21 agosto ed essersi presentata a sponsor e addetti ...

Volley A2, il calendario della Consar pre campionato RavennaToday

Roma Volley Club, buoni segnali dal primo test pre-season Roma Volley Club

Parte con un’ottima prestazione della Consoli Sferc McDonald’s la serie di amichevoli in programma prima dell’avvio di campionato. Dei quattro set giocati contro Reggio Emilia, i primi tre si chiudono ...Il PalaEur aprirà le sue porte ad EuroVolley alle 18 per la prima semifinale tra la Polonia e la Slovenia mentre alle 21.15 gli azzurri sfideranno la Francia di Andrea Giani, la gara sarà trasmessa in ...La quarta settimana di preparazione atletica vede anche l’inizio degli allenamenti congiunti per capitan Botto e compagni. Domenica 17 settembre alle ore 17.00 la prima in casa contro Santa Croce, men ...