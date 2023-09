Volley | Italia travolgente | è in finale degli Europei Francia battuta 3-0 al Palaeur di Roma Sfiderà la Polonia

Boyer tiene in vita i transalpini (19 - 16) ma l'non si fa sorprendere con il duo Romanò - Lavia con quest'ultimo che schiaccia per il 23 - 18 per vincere poi 25 - 19 . Primo Set:25 - ...ROMA - Gli Azzurri allenati da De Giorgi fra meno di un'ora saranno protagonisti al Palazzo dello Sport di Roma della semifinale contro i transalpini. L'è campione in carica, e difende il titolo conquistato due anni fa contro la Slovenia. Segui il ...Europeimaschile, semifinale. Roma3 25 25 25 FRANCIA 0 21 19 23 ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale- Francia degli Europei maschili 2023 diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

L'italia è in finale agli Europei di pallavolo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3-0 la Francia allenata da Andrea Giani nella seconda semifinale che si è giocata al Palaeur di Roma.L’Italia non sbaglia un colpo e continua il suo straordinario percorso agli Europei di volley 2023. Gli azzurri sono in finale contro la Polonia dopo aver battuto 3-0 la Francia in semifinale.Dopo la sofferta vittoria al tie-break contro l’Olanda ai quarti, gli Azzurri piegano anche i campioni olimpici allenati da Andrea Giani. Al PalaEur di Roma la nazionale di Fefé De Giorgi vince il ...