Volley Femminile | l’Italia pronta per il Torneo di Qualificazione Olimpica

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma – Si avvicina ildiper l’Italdi Coach Mazzanti. La competizione si svolgerà a Lodz, in Polonia, e la città polacca è una delle sedi scelte per l’evento. Non solo a Lodz dunque, ma anche a Ningbo in Cina e a Tokyo in Giappone. Le Azzurre sono state inserite nella Pool C e giocheranno le partite in programma tra sabato 16 e domenica 24 settembre. Imminente allora ilper. Le avversarie da affrontare saranno la Corea del Sud, la Slovenia, la Thailandia, la Colombia, gli Stati Uniti, la Germania e le padrone di casa della Polonia. Ciascuno dei tre tornei si svolgerà con girone alna. Le prime due classificate di ogni raggruppamento strapperanno il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sono 14 le ...