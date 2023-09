Volley | De Giorgi | “Giocato come la Francia | con più attacco e servizio Io 8° Re di Roma? Ce penso”

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’Italia ha sconfitto laper 3-0 e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale si è imposta di forza di fronte al pubblico del PalaEur die ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena sabato 16 settembre (ore 21.15) sempre nella capitale contro la Polonia. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno annichilito i Campioni Olimpici con un gioco spumeggiante e si sono meritati il diritto di difendere il titolo conquistato due anni fa. Il CT Fefé Deha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Oggi è stata una bella partita, abbiamocon grande intensità. Loro hanno provato di tutto, ma oggi i ragazzi erano belli tosti, battaglieri, abbiamo approcciato contro una squadra coriacea, tecnica e che difende tanto. ...

ROMA - Gli Azzurri allenati da Detravolgono i campioni olimpici della Francia e conquistano la finale: sabato prossimo, alle 21.00 - al Palazzo dello Sport di Roma - l'Italia sfiderà la Polonia per difendere il titolo europeo ...Si rischia quando è il caso, si gioca più prudenti a seconda del momento: è questa l'Italia targata Fefè De, una squadra sicura dei suoi mezzi e completa in tutti i reparti. Tutto questo però ...Dein avvio è costretto a rinunciare a Roberto Russo , in panchina per onore di firma dopo la brutta distorsione alla caviglia rimediata contro l'Olanda. Al suo posto il ct sceglie Leandro ...... in un Palaeur gremito, e vola in finale degli Europei di, dove sabato alle 21 affronterà la ... Gara magistrale degli azzurri di Ferdinando De, quasi sempre avanti nel match fino al terzo, ...

Volley, è finale europea per l'Italia di De Giorgi: Francia annichilita in tre set ilGiornale.it

grande appassionato di volley, la finale dell’Europeo che sabato alle 21.15 la opporrà alla Polonia di Grbic, finale che ripete a campi invertiti quella mondiale di un anno fa. Stasera nei momenti più ...L’Italia batte la Francia per 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) oggi 14 settembre nella semifinale degli Europei di pallavolo 2023 a Roma e si qualifica per la finale in programma sabato, sempre nella ...AGI - Una grande Italia supera la Francia per 3-0, in un Palaeur gremito, e vola in finale degli Europei di volley, dove sabato alle 21 affronterà la Polonia, uscita vincente nello scontro con la ...