Volley | De Giorgi | “Con la Polonia sarà una partita diversa” E poi la richiesta a Mattarella…

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale si è imposta di forza di fronte al pubblico del PalaEur di Roma e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena sabato 16 settembre (ore 21.15) sempre nella capitale contro la. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno annichilito i Campioni Olimpici con un gioco spumeggiante e si sono meritati il diritto di difendere il titolo conquistato due anni fa. Il CT Fefé Deha analizzato laai microfoni della Rai: “Oggi è stata una bella, abbiamo giocato con grande intensità. Loro hanno provato di tutto, ma oggi i ragazzi erano belli tosti, battaglieri, abbiamo approcciato contro una squadra coriacea, tecnica e che difende tanto. ...

