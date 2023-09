(Di giovedì 14 settembre 2023) Giornata interminabile otto ore di partite e nessuna vittoria per gli azzurri. Una sconfitta per 3 - 0 contro il Canada, campione in carica (ma senza gli eroi del 2022: Auger - Aliassime è rimasto a ...

"Non ho rimpianti - ha aggiunto- i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano oggi Puntavamo a vincere tutti e tre i match ed invece li abbiamo persi tutti. Sapevamo che quando giocano in ...Filippodella forza del suo gruppo e delle sue scelte: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e i due esordienti in nazionale Matteo Arnaldi, entrato oggi per la prima ...Nella conferenza stampa della vigilia alla Unipol Arena, Filipposottolinea il valore della coesione all'interno della nazionale azzurra di Coppa Davis, alla vigilia della sfida contro il Canada. Il Gruppo A delle Finals comprende anche Cile e Svezia: ...COPPA DAVIS A BOLOGNA, I PROTAGONISTI A SUPERTENNIS: TUTTI I VIDEO Il capitano Filippo... son contentissimo di essere qua e far parte di questo gruppo" Simone Bolelli si mostra...

Volandri: “Orgoglioso dei ragazzi, hanno dato il 1000%” SuperTennis

Dopo i due singolari Canada-Italia 2-0, ora il doppio che può servire per la classifica del girone RaiNews

