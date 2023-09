Virus Wuhan | la Cia ha offerto soldi per nasconderlo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Secondo un whistleblower, la CIA hadenaro agli analisti per nascondere le loro scoperte secondo cui il Covid-19 probabilmente ha avuto origine in un laboratorio di, in Cina Sei analisti hanno ricevuto significativi incentivi finanziari per modificare la loro conclusione sull’origine del COVID-19 da una fuga di dati dal laboratorio alla zoonosi. Si attiva il Congresso degli Stati Uniti e scrive al direttore della CIA una lettera (qui e in allegato). Colombia: produzione di cocaina continua a battere ogni record: 1.738 tonnellate nel 2022 L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Undoc) ha pubblicato il rapporto sul monitoraggio dei territori con presenza di coltivazioni di coca in Colombia nel 2022. I dati parlano di un aumento del 13% della superficie coltivata a coca nel Paese, passando da 204mila ettari nel 2021 a ...

... passando da un animale infetto del mercato selvatici a, in Cina, all'uomo. Intelligence Usa ...ha affermato che gli altri sei membri del team che sostengono la tesi della fuga deldal ......di pagare sei analisti - che avevano scoperto che il Sars - CoV - 2 probabilmente aveva avuto origine in un laboratorio di- se avessero cambiato la loro versione, sostenendo che ilera ...... ovvero che il Covid - 19 era molto probabilmente fuoriuscito dal famoso laboratorio di, in ...soltanto se avessero cambiato radicalmente la loro posizione e avessero cioè affermato che il......A giugno scorso un report declassificato delle agenzie di Intelligence americane ribadiva che non vi sono prove che ilCovid - 19 sia stato creato nel laboratorio di ricerca didel ...

Caos e pandemia: su PLOS ONE uno studio sull'evoluzione dei ... AIFA

Covid. Il mercato di Wuhan all'origine del virus. La nuova conferma ... Quotidiano Sanità

La Central Intelligence Agency (CIA) si è offerta di pagare 6 analisti per insabbiare le loro scoperte secondo cui il Covid-19 è con ogni probabilità fuoriuscito da un laboratorio a Wuhan ...A veteran senior-level CIA serving official has made explosive claims about the origins of COVID-19 to a congressional hearing. He alleges that the American intelligence agency offered six of its own ...Un ufficiale di alto livello della Cia ha dichiarato ai leader della commissione della Camera che l'agenzia avrebbe cercato di pagare sei analisti ...