Violenza di genere | firmato protocollo d’intesa interistituzionale

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Un accordo di collaborazione fra Istituzioni per prevenire e contrastare un fenomeno inquietante: lae gli abusi nei confronti delle vittime die di tutti coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Un fenomeno che, come si evince dalle cronache, purtroppo sta assumendo contorni sempre più ampi e che non sempre viene tempestivamente denunciato. Frutto di un coordinamento fra tutti gli attori della comunità, ilè finalizzato a favorire non solo l’emersione di quelle situazioni in cui si registrano maltrattamenti, violenze, atti persecutori, ma anche l’individuazione e la valorizzazione di strategie che, oltre a perseguire gli autori del reato, garantiscano la tutela, il sostegno e la cura di chi subisce abusi. L’Intesa è stata firmata nella ...