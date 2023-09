Viola Park | la commissione di Bagno a Ripoli dice sì Che cosa manca ancora per l’apertura al pubblico

Finalmente è arrivato l'ok dalla commissione 'pubblico spettacolo' guidata dal Comune di Bagno a Ripoli, che ha quindi dato esito favorevole alla fattibilità del progetto del, la nuova casa della Fiorentina . Così specifica il Municipio: 'Si attendono la chiusura del procedimento di sanatoria del Genio civile e i risultati dei collaudi delle opere di ...L'ultimo passaggio sarà il sopralluogo del 28 settembre che dovrebbe consegnare l'agibilitàLa Commissione pubblico spettacolo guidata dal Comune di Bagno a Ripoli ha dato esito favorevole alla fattibilità del progetto del. Adesso si attendono la chiusura del procedimento di sanatoria del Genio civile e i risultati dei collaudi delle opere di urbanizzazione effettuati dai progettisti della Fiorentina prima ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta preparando la difficile sfida contro l'Atalanta. Biraghi e Kayode sono i primi nazionali a rientrare al, mentre oggi si attendono i sudamericani. Il timore di perdere qualcuno per infortunio è ...

Giovane calciatore viola investito davanti al Viola Park: nulla di grave Viola News

Il sopralluogo finale il 28 settembre. Casini: "Realizzato qualcosa di unico in Italia di cui essere orgogliosi" ...Il sindaco Casini: "L'inaugurazione avverrà nel mese di ottobre in una data che sarà scelta dalla Fiorentina" ...