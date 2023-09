Il 64enne ras diè stato stanato ieri mattina in località Varcaturo e a stringergli le ... Sulladi Cacciapuoti pendevano diversi ordini di cattura e l'accusa più grave per la quale era ...Il 64enne ras diè stato stanato ieri mattina in località Varcaturo e a stringergli le ... Sulladi Cacciapuoti pendevano diversi ordini di cattura e l'accusa più grave per la quale era ...

Villaricca A Testa Alta sostiene Gaudieri alle elezioni comunali Punto! Il web magazine

VILLARICCA. Elezioni Comunali: si amplia la coalizione di Gaudieri “Villaricca a testa alta” L' Altra Notizia

“Ringrazio l’avv. Rocco Ciccarelli e l’arch. Antonio Cacciapuoti per l’entusiastica e convinta adesione alla mia candidatura a sindaco di Villaricca ed al progetto di città che anima l’azione politico ...