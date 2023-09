(Di giovedì 14 settembre 2023)sessuale clamoroso in casa, quattro calciatori accusati dalle autorità spagnole per un presunto. La notizia, riportata da El Confidencial ma poi confermata anche con un comunicato ufficiale della, che sta girando nelle ultime ore ha del clamoroso nel mondo del calcio: quattro ragazzi delsarebbero accusati dalle autorità spagnole di aver divulgato undi contenuto sessuale la cui protagonista sarebbe una ragazza, una minore di appena 16 anni. Questa mattina al centro sportivo della squadra più titolata del mondo è arrivata la Guardia Civil: gli agenti avrebbero chiesto a quattro ragazzi della cantera del, per l’esattezza un giocatore del Castilla e tre ...

...-Non si vergogna a raccontarlo 'Scusi, ma non è colpa mia se sapeva di aringa'. Da chi ha ereditato questi modi da smargiasso 'Dal nonno materno, Giuseppe Avesani. Aveva il braccio. ...... Cupertino ha recentemente incassato un duro colpo dopo che la Cina, nell'ambito delle tensioni internazionali fra Pechino e Washington , hagli iPhone ai suoi dipendenti pubblici. Questa ...... attraverso lo sport più amato del mondo, il calcio, in Brasileper le donne fino alla fine degli anni '70'. GUARDA L'INTERVISTA A CAL La produzioneè di Francesco Pili , e il progetto ...Avevano accesso a foto e. Poi sono trapelati elementi che potevano essere usati per attaccare ... Dato che la Fifa haa Rubiales di contattare Jenni, lui ha cercato altre strade ". ...

Video proibito in chat, scandalo Real Madrid: accuse pesantissime Rompipallone

VIDEO Ancora bagni proibiti nel lago: la nuotata al tramonto davanti ... ComoZero

Il sogno proibito inconfessato e forse inconfessabile di possedere una moto compatta, leggera, comoda e in grado di farci viaggiare per quasi mille chilometri con un pieno ha assunto le sembianze ...