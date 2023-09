ritiene che sia nostro dovere collettivo scrivere una nuova storia per l'Europa . Questa è la situazione in cui si trova oggi l'Europa. In un momento e in un luogo in cui si scrive ...I politici hanno tributato una standing ovation mentre von der Leyen ha raccontato il destino di, scrittrice e attivista ucraina morta nella guerra della Russia contro l'Ucraina dopo ...Due scrittori,l'ucraina e Héctor Abad Faciolince il colombiano, sotto le bombe russe. Il racconto della tragedia Sullo stesso argomento: L'ironia di, uccisa dai missili russi L'unico modo per indebolire Putin è vincere la guerra. I morti di Kramatorsk e le altre minacce Due mesi fa, il 27 giugno, un missile russo Iskander ha ...... oggi non è toccato a me, ma domani La vita, la quotidianità di guerra, la normalità sono una battaglia contro la paura e l'impotenza Sullo stesso argomento: L'ironia di, uccisa dai ...

Victoria Amelina nell’Europa che chiamava “casa” Il Foglio

L’ultimo giorno di Victoria Amelina Il Foglio

La giornalista ucraina morta a giugno in un attacco missilistico russo nel ricordo del Parlamento europeo: “Una tra le più grandi scrittrici ucraine della sua generazione e un’instancabile attivista p ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Filorussi: 'Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli'. LIVE ...Se ne riparla per via del discorso sullo Stato dell'Unione di von der Leyen: le ragioni sono parecchie e vengono da lontano ...