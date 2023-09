Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, IN CARREGGIATA IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMETNANA E CASILINA IN ESTERNA CODE TRA LAURENITNA E DIREMAIONESUD RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E DA TOR CERVARA AL GRA IN DIREIONE OPPOSTA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTESO ANCHE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZION OSTIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ...