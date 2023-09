Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLAFIUMICINO CODE DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO E CODE PER INCIDENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN SENSO OPPOSTO SUL RACCORDO, TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTRNA TRAFIUMICINO E DIRMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24 TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO W DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUANZIONE ANALOGA ...