Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2023 ore 18 | 15

(Di giovedì 14 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE PER INTENSO IN CARREGGIATA ESTRNA TRAFIUMICINO E DIRMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24 TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLAFIUMICINO CODE DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUANZIONE ANALOGA SULLASALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTERBAGNI, NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTEVILLE CODE ...

Museo dellae fan store), 5.800mq per ristorazione e centro fitness, secondo un'impostazione ... nello specifico, sulla necessità di unadi emergenza alternativa per l'accesso all'...... Lungomare e viale. Alle ore 21, Night Run, corsa notturna non competitiva di 5 km. La ... Le modifiche allaPer consentire la realizzazione dell'Ironman sono state previste modifiche alla ...... piazza dello Spirito Santo, giardino di Cino; in viae piazza del Duomo saranno collocate piante ornamentali. In zona stadio sono, quindi, previste alcune modifiche allasempre nel ...Stanno procedendo celermente i lavori per il rifacimento di piazza, il cui fondo doveva essere sistemato e riportato a livello dopo che, da tempo, erano emersi ...principali snodi della...

Smottamento a piazza Venezia, caos traffico in centro: auto deviate sul lungotevere RomaToday