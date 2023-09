Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO SULLA A24TERAMO IL TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE CON CODE TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONERALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD CODE SULLA CASSIA TRA NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...