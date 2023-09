Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICOR EGOLARE SULLA RETE VIARIA DOVE NON SIS EGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLE STRADE REGIONALI SABINA E LICINESE SONO IN CORSO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL, RISPETTIVAMENTE TRA I COMUNI DI GAVIGNANO E MAGLIANO SABINA E TRA POGGIO SAN LORENZO E VICOVARO: ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SUI TRATTI INTERESSATI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA ...