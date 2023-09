Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)DEL 14 SETTEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA STESSA TANGENZIALE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral