Via Almirante a Grosseto. La strada che non vogliamo seguire

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sarebbe possibile, e utile, richiamare alla memoria la figura di Giorgioin molti modi e in relazione ai diversi contesti da lui vissuti nel corso della storia d’Italia. Lo first appeared on il manifesto.

Le due vie si dirameranno l'una a destra,Giorgio, e l'altra,Enrico Berlinguer, a sinistra, sul Viale della Conciliazione a Grosseto. "A niente sono valse proteste, contestazioni, ...Siamo a Roma,Etruria 79. Non un indirizzo qualunque ma il CIS (Centro Iniziative Sociali) ... del resto qui, nel 1947 fu aperta la prima sede da Giorgioin persona. Giaquinto è il ...Le due vie si dirameranno l'una a destra,Giorgio, e l'altra,Enrico Berlinguer, a sinistra, sul Viale della Conciliazione a Grosseto. "A niente sono valse proteste, contestazioni, ...... conditi da tanta ipocrisia , si inserisce la polemica sull'intitolazione di unaa Grosseto al fondatore e storico leader del MSI Giorgio. Perché si intitola unaa qualcuno Non c'è ...

Via Almirante, Grosseto, 2023 left

Grosseto dice sì a via Giorgio Almirante, il prefetto Paola Berardino, moglie del ministro Piantedosi, dà il … La Stampa

Caro Merlo, sono molto contenta che Lissner sia stato reintegrato al suo posto di sovrintendente del Teatro “di San Carlo”. Spiace che Fuortes si sia prestato a questo squallido colpo di mano. Un vero ...25 aprile (Commenti) Al via l’operazione di equiparazione: vi si accederà dopo via della Pacificazione, snodo di una biforcazione che vedrà via Enrico Berlinguer. Il sindaco di FdI Vivarelli Colonna e ...La giunta comunale di Grosseto, con l’avallo del prefetto, Paola Berardino, che scrivono essere la moglie del ministro dell’interno Piantedosi, ha deciso di intestare una via a Giorgio Almirante e la ...