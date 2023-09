Verratti lascia il Psg | Ibrahimovic | «Ti ho fatto diventare un uomo»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Zlatan, ex giocatore del Psg, ha pubblicato una storia Instagram dedicata al suo amico e collega MarcoZlatan, ex giocatore del Psg, ha pubblicato una storia attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale dedicata al suo amico e collega Marcoche nei giorni scorsi hato Parigi per trasferirsi in Qatar all’Al-Arabi. Ecco le dichiarazioni dello svedese. PAROLE – «Ti houn. In bocca al lupo».

ha scelto, tutto sommato in linea con quelle che erano sempre state le sue scelte in precedenza, d'altronde anche nella sua vita ultra - decennale ai massimi livelli è rimasto alla corte dei ... ma solo oggi - 13 settembre 2013 - ha avuto il crisma dell'ufficialità: dopo 11 anni al Paris Saint - Germain, Marco lascia la Francia e si trasferisce in Qatar. Il giocatore di Manoppello vola in Qatar - Proprio in queste ore è giunta la tanto attesa ufficialità: Marco lascia il calcio europeo dopo 15 anni e si trasferisce tra le fila dell' Al - Arabi. Ultime stagioni nel Paris Saint Germain sicuramente non all'altezza della sua tecnica e della sua ... I numeri di Verratti al Psg No a diverse proposte dall'Arabia e un rapporto mai sbocciato con Luis Enrique. L'approdo dell'allenatore spagnolo sulla panchina del club parigino ha messo l'ex - Pescara ...

Marco Verratti dopo 11 stagioni lascia il Paris Saint-Germain per volare in Qatar e giocare con la maglia rossa dell'Al-Arabi. Nelle casse dei francesi vanno 45 milioni, mentre per l'italiano un ...Marco Verratti ha lasciato il Paris Saint-Germain e si è trasferito in Qatar, dove giocherà con la maglia dell'Al-Arabi. Tra gli ...Si interrompe dopo 11 anni la storia d'amore tra i pargini e il centrocampista azzurro: è la seconda cessione più onerosa della storia del club ...