Verratti all’Al-Arabi | l’in bocca al lupo di Messi | “Ti auguro il meglio”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo aver condiviso per anni lo spogliatoio al Psg, Marcoe Lionelhanno preso strade diverse. L’argentino è andato a giocare in MLS alter Miami, mentre il centrocampista italiano si è accasato in Qatar,. I due però sono rimasti molto legati come si evince dal posto che la Pulce ha dedicato asu Instagram: “Buona fortuna per questa nuova tappa, Marco. Già sai che tiilsempre“. Il calciatore azzurro ha risposto nei commenti: “Grazie amico“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo(@leo) SportFace.

... i proe gli anti, anche tra gli allenatori. C'... E pure il cambio d'agente da Donato Di Campliteam di Mino ...il cambio d'agente da Donato Di Campliteam di Mino Raiola'......PSG c'è anche Marco, che ha salutato Parigi dopo ben 11 stagioni per tentare la remunerativa avventura in Qatar : ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento del centrocampista-...Dopo undici anni in Francia,ha lasciato il PSG per il Qatar. E' arrivata oggi l'...su Instagram dedica queste parole'ex ... Avere il privilegio di esseretuo fianco in tutti questi anni è ...E' ufficiale: il Paris - Saint - Germain ha annunciato il trasferimento di Marcoclub del Qatar,- Arabi. Il giocatore abruzzese, colonna del Psg e anche della nazionale italiana, era sbarcato a Doha ieri per sostenere le visite mediche. Dopo undici anni nel Psg il ...

Psg ufficializza la cessione, Verratti in Qatar all'Al-Arabi Agenzia ANSA